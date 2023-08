Pequim contesta venda de armas dos EUA a Taiwan sob programa reservado a nações soberanas

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês alertou esta quinta-feira que a venda de equipamento militar dos Estados Unidos a Taiwan, sob um programa reservado habitualmente a nações soberanas, viola o princípio de "uma só China" e acordos com Washington.

O Departamento de Estado notificou esta quarta-feira o Congresso norte-americano sobre a aprovação da venda, referindo que o material "será usado para fortalecer as capacidades de autodefesa de Taiwan"

O pacote representa apenas 80 milhões de dólares (cerca de 73 milhões de euros) dos 2.000 milhões de dólares (1.830 milhões de euros) que o Congresso reservou para este programa, mas as implicações da utilização do chamado programa de 'financiamento militar estrangeiro' (FMF, na sigla em inglês) antecipa conflitos com a China.

A diplomacia chinesa condenou imediatamente a medida, classificando-a como uma violação dos compromissos dos EUA no âmbito da sua política de "uma só China" e de uma série de acordos subsequentes nos quais Washington se comprometeu a não apoiar a independência de Taiwan.

"Isso viola gravemente o princípio de 'uma só China' e as estipulações dos três acordos China-EUA", sublinhou esta quinta-feira o porta-voz do ministério, Wang Wenbin, em declarações aos jornalistas em Pequim.

China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas.

Pequim considera Taiwan parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso a ilha declare formalmente a independência.

As autoridades dos EUA foram rápidas a esclarecer que o fornecimento de financiamento através do FMF a Taiwan não representava uma mudança de política face à ilha.

Dois responsáveis norte-americanos referiram esta quinta-feira à agência Associated Press (AP) que "há anos que os Estados Unidos fornecem equipamento militar pelo programa 'vendas militares estrangeiras (FMS, na sigla em inglês) a Taiwan".

"O FMF simplesmente permite que nações parceiras elegíveis comprem artigos, serviços e treino de defesa dos EUA através do FMS ou, para um número limitado de países, através do programa de financiamento militar estrangeiro de contratos comerciais diretos (FMF/DCC)", sublinharam os responsáveis, que falaram sob a condição de anonimato.

A notificação do Departamento de Estado ao Congresso, obtida pela AP, não especifica quais equipamentos ou sistemas militares seriam pagos através do FMF, que aplica o dinheiro dos contribuintes norte-americanos para pagar o fornecimento de material a países estrangeiros.

Mas refere que entre os equipamentos e armamento possíveis estão sistemas de defesa aérea e costeira, veículos blindados, veículos de combate de infantaria, drones, mísseis balísticos e defesas cibernéticas, e equipamentos avançados de comunicações, entre outros.

Além do equipamento, o FMF também pode ser utilizado para apoiar o treino das forças militares taiwanesas.

A medida atraiu forte apoio bipartidário dos congressistas dos EUA na Câmara dos Representantes e no Senado, que sublinharam que as ações militares cada vez mais agressivas da China devem ter como resposta dos norte-americanos o apoio à defesa de Taiwan.