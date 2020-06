Pequim em alerta com novo surto de coronavírus no maior mercado da Ásia

Os novos casos de coronavírus em Pequim, na China, estão a deixar a região em alerta. Apesar de não ser ainda possível falar numa segunda vaga de Covid-19 na região - que tem uma população de 22 milhões de habitantes -, 79 novos infetados estão já internados.O foco deste novo surto começou no maior mercado de Pequim, que é também o maior da China e de toda a Ásia. Naquele local trabalham cerca de 10 mil funcionários e o medo de que o vírus propague a mais trabalhadores ou visitantes é real.A polícia militar saiu à rua, dezenas de áreas residenciais foram bloqueadas, escolas foram fechadas e várias estações de metros já foram encerradas. Nos últimos dias foi iniciada uma campanha de teste massiva na população que pode ter tido contacto com o mercado.A tese que as autoridades de Pequim estão a defender é que esta nova vaga de infeção pode ser importada. Segundo os mesmos, foram encontrados vestígios de coronavírus na área do mercado onde salmão 'importado' foi processado. Testes preliminares indicam mesmo que o genoma do vírus que circulava no mercado é de "origem europeia".