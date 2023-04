Perda de gelo na Gronelândia e Antártida contribui para um quarto do aumento do nível do mar

Um relatório esta quinta-feira divulgado pela Agência Espacial Europeia (ESA) revela que a perda de gelo polar na Gronelândia e na Antártida quintuplicou desde a década de 90 e é responsável por um quarto do aumento do nível do mar.

Segundo o relatório, a ilha da Gronelândia (região autónoma dinamarquesa) e a Antártida perderam 7,56 biliões de toneladas de gelo entre 1992 e 2020, tendo o degelo atingido o pico em 2019 com a perda de 612 mil milhões de toneladas de gelo, em parte impulsionada por uma onda de calor no Ártico.

Desde 1992 o degelo polar causou um aumento de 2,1 centímetros no nível médio global do mar.