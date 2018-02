Perda de memória obriga pai a reviver homicídio da filha

Homem sofreu danos cerebrais e esqueceu a última década, inclusive morte da criança de 5 anos. Problema foi causado por uma afta.

25.02.18

Paul Jones, um homem inglês de 49 anos, perdeu a memória dos últimos dez anos após um episódio grave de encefalite (infeção grave no encéfalo, causada por vírus). Após perguntar várias vezes pela filha mais nova, April, a família foi obrigada a recordar o homem do homicídio brutal da criança de cinco anos.

Paul foi transportado para o hospital após com uma infeção grave que resultou num inchaço no cérebro e consequente perda de memória. A mulher, Coral Jones, ficou chocada quando os médicos afirmaram que a causa da infeção era uma afta.

Ao acordar, o homem não se recordava de nenhum evento da última década, inclusive o próprio casamento.

No entanto, Paul reconhecia a família e perguntou várias vezes à mulher, a razão de esta não levar April a visitá-lo no hospital. A esposa foi obrigada a recordá-lo do pior momento das suas vidas.

"Ele começou a chorar. Foi uma conversa horrível porque foi muito emotiva e foi muito difícil para mim voltar a falar do assunto", afirmou Coral ao Sunday People. " Não aguentava continuar aquela conversa. Era como se estivesse a acontecer novamente".

Coral contou ao jornal que Paul era a única pessoa que entendia a sua dor e que se sente desamparada por ter perdido o "suporte emocional".

April foi morta há seis anos por Mark Bridger. Apesar do corpo da criança nunca ter sido encontrado, o pedófilo foi condenado a perpétua após terem sido encontradas manchas de sangue e fragmentos do crânio de April na casa do homem.