Perda de pressão em avião da Jet Airways obriga a assistir 30 pessoas

Incidente aconteceu durante a subida do voo em Mumbai e causou o pânico entre os passageiros.

Trinta pessoas foram assistidas em Mumbai, na Índia, depois de uma perda de pressão num avião da Jet Airways ter causado dores nos ouvidos e sangramento nasal nos passageiros.

Um comunicado da companhia aérea refere que o voo com 166 passageiros e cinco tripulantes, que se dirigia a uma cidade no oeste da Índia, foi obrigado a regressar ao aeroporto de Mumbai e que foi prestada ajuda médica a 30 passageiros.

O incidente aconteceu durante a subida do voo em Mumbai, noticiou a agência de notícias Press Trust of India, que cita uma autoridade indiana.



Nas redes sociais foram partilhados alguns vídeos e fotografias do momento:

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps — Darshak Hathi (@DarshakHathi) 20 de setembro de 2018









@jetairways Flight 9W 697 made an emergency landing back in Mumbai. Airplane lost pressure immediately after taking off...scores of passengers including me bleeding from nose....no staff to help...no announcement on board to wear the oxygen mask.passengersafety completelyignored pic.twitter.com/vO9O95aMCP — Satish Nair (@satishnairk) 20 de setembro de 2018