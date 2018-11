Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perde 25 quilos sem ir ao ginásio e a "comer mais do que nunca"

Jovem de 28 anos garante que não passou fome para emagrecer.

09:32

Lucy Lismore, de 28 anos, perdeu cerca de 25 quilos em apenas 10 meses. Contrariamente a todas as expetativas, a jovem garante que conseguiu tal proeza sem pisar um ginásio e a "comer mais do que nunca".



Residente em Melbourne, na Austrália, a mulher afirma que o seu peso afetava constantemente a sua auto-estima. Foi então que decidiu mudar completamente a sua alimentação. Passou a seguir uma dieta saudável, rigorosa, e baseada em legumes e fruta.



No seu dia a dia, a jovem considerava-se uma pessoa ativa e pouco sedentária, no entanto não se dedicava a nenhuma atividade fisíca em particular.



Até então, a mulher comia todos os dias ao pequeno almoço um muffin e um croissant acompanhado por um café com açúcar. Ao almoço comia quase sempre sushi. Mas tudo mudou quando Lucy viu um programa de televisão que mostrava incríveis transformações de pessoas que perderam peso em pouco tempo, apenas por mudar o regime alimentar.



"Comecei também a fazer exercicío fisíco em casa através de vídeos no Youtube. Não precisei de qualquer equipamento de ginásio. É um novo conceito desportivo que se chama calistenia e que consiste na prática de exercicíos que se concentram no peso corporal e na ausência de máquinas de ginásiso", explicou a jovem.



No que toca à comida, Lucy afirma que apesar de ter cortado definitivamente no açúcar, passou a comer em maior quantidade os mesmos alimentos que antes comia e que já considerava serem saudáveis.



Hoje em dia, a australiana vai três vezes por semana ao ginásio, mas tal só aconteceu depois de perder peso. "Não me sentia confortável antes de emagrecer em ir ao ginásio. Sentia que ia ter todos os olhos em cima de mim e isso não era agradável. A perda de peso deve ser algo satisfatório para a pessoa, que está a lutar por algo maravilhoso para si própria", aconselhou Lucy.