"Perdemos tudo num só dia": Família de 10 ucranianos fugiu da guerra e chegou ao Reino Unido

Uma família foi obrigada a abandonar a cidade de Kharkiv, devastada pela guerra na Ucrânia. Com tudo deixado para trás, as 10 pessoas conseguiram chegar ao Reino Unido e ganharam uma casa em Cambridgeshire.Segundo o Daily Mail, a família de quatro gerações, com idades entre os 10 e os 90 anos, garante que "perdeu tudo", mesmo que todos se sintam "em casa outra vez"."Fiz muito pela minha família, para vivermos lá [na Ucrânia], ganharmos dinheiro e termos uma boa casa. Eu tinha um ótimo trabalho, que amava. Sinto que preciso de começar do zero", contou ao jornal britânico Valeriia Starkova, mãe de Alikhan e Kamila, de 10 e 11 anos, respetivamente.A jornada da família até o Reino Unido teve a ajuda decisiva de Mick Swinhoe, um empresário que lhes doou uma casa em Cambridgeshire. Os refugiados contaram também com o apoio de Roman Starkov um familiar que mora em Inglaterra há 20 anos."Eles estão seguros e isso é o mais importante. Ainda há esperança de que, talvez, possam voltar e encontrar o que deixaram para traz. Mas ainda há muita incerteza sobre o futuro", contou Roman.Oito membros da família viajaram de avião da Albânia até Londres. Os outros dois foram de carro e um barco, chegando ao Reino Unido quatro dias depois."Foi tão assustador, mas conseguimos atravessar as fronteiras. Quando passamos por várias cidades, ficamos aliviados por não ouvir mais aquelas bombas", disse Valeriia."Na primeira noite em que dormimos estava tão silencioso. Sou muito grata a todos os que nos ajudaram".