"Perdi tudo": Sem-abrigo português acusa homem de queimar os seus pertences em Espanha

Fernando Manuel Suárez Bento, engenheiro português de 48 anos que atualmente vive como sem abrigo em Cádiz, Espanha, acusa um homem de o agredir e queimar todos os seus pertences, avança o Diario de Cadiz.O português é conhecido na região pela sua bicicleta musical, com a qual passeava nas ruas da cidade para ganhar dinheiro. Tudo aconteceu na pérgola do Paseo de Santa Barbara, onde Fernando dormia.O homem fugiu a pé do local para San Fernando e está a ser tratado na associação social 'El Pan Nuestro'. O sem-abrigo já está em contacto com a Cáritas, dado que precisa de medicação urgente e de um local para dormir."Perdi tudo: a bicicleta, o aparelho de som, as minhas roupas, a minha documentação", lamenta. "Não pude ligar para a polícia porque o telemóvel também foi queimado", diz em lágrimas.Ao que tudo indica, o agressor que destruiu os pertences do português é um homem que pernoitou no mesmo local.