Peregrinos muçulmanos já começaram ritual do “apedrejamento do Diabo”

Mina, perto da cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, recebeu esta terça-feira peregrinos para o primeiro de três dias do ritual muçulmano do "apedrejamento do Diabo". Este ano, devido à pandemia, o ritual que juntava milhões de pessoas de todo o mundo contará apenas com 60 mil cidadãos e residentes sauditas.

Esta é uma das etapas do Hadj, a tradicional peregrinação anual a Meca, e consiste em atirar pedras a uma parede gigante. Após três dias de apedrejamento, os peregrinos regressam a Meca para orar na Grande Mesquita.

Este ritual já foi palco de vários acidentes mortais. Em 2015, centenas de pessoas morreram esmagadas ou sufocadas após tumultos numa zona de passagem.