Pérez de Cuéllar, o diplomata sereno e o hábil negociador

Javier Pérez de Cuéllar, que morreu na quarta-feira, ficou conhecido no mundo diplomático pelo estilo sereno e pela habilidade negocial que o levaram a secretário-geral da ONU e a tornar-se, aos 80 anos, o mais idoso primeiro-ministro do Peru.

Pérez de Cuéllar foi o quinto secretário-geral da ONU (e até agora o único oriundo da América Latina), em dois mandatos consecutivos (1982-1991), rejeitando os apelos que lhe foram feitos para se recandidatar a um terceiro termo e insistindo na necessidade de se encontrar consenso à volta de um sucessor (que acabaria por ser Boutros Boutros-Ghali).

De resto, a procura de consensos foi uma marca do percurso diplomático de Pérez de Cuéllar, que chegou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Peru em 1940, com apenas 20 anos de idade (nasceu a 20 de janeiro de 1920, em Lima).