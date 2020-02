Perícias adensam mistério sobre entrada de assassino de Marielle Franco no condomínio de Bolsonaro

Perícias da polícia do Rio de Janeiro reveladas pelo jornal O Globo avançam que o porteiro que em 14 de Março de 2018 autorizou a entrada de um dos assassinos da vereadora Marielle Franco no condomínio onde morava o hoje presidente Jair Bolsonaro não é o mesmo que depois citou o governante no livro de registos. Marielle e o motorista dela, Anderson Gomes, foram executados quatro horas depois pelo visitante e por um vizinho de Bolsonaro.

Seis peritos confirmaram que os áudios da portaria do condomínio não foram adulterados e que o porteiro que permitiu a entrada do ex-polícia Hélcio Queiroz não é o mesmo que escreveu no livro que o visitante tinha pedido para ir a casa de Jair Bolsonaro mas que depois, para sua surpresa, foi para casa do sargento reformado Ronnie Lessa, vizinho do hoje presidente, levantando suspeitas de ligação do político ao crime. Ronnie e Hélcio, acusados de serem os autores das mortes de Marielle e Anderson, estão presos desde o ano passado.

Em três depoimentos diferentes, o porteiro que citou Bolsonaro garantiu à polícia e ao Ministério Público ter ligado para casa do então deputado e não ter dúvidas de que foi o "seu Jair" quem autorizou a entrada de Hélcio.



Depois de a imprensa demonstrar que nesse dia Jair Bolsonaro estava em Brasília, o porteiro que o citou voltou atrás em depoimento à Polícia Federal e alegou que poderia ter-se equivocado quanto à voz e à casa visitada.

A peritagem agora divulgada revela que nem foi ele que ligou para pedir autorização para a visita, e que quem realmente atendeu e autorizou a entrada foi Ronnie e não Bolsonaro, o que levanta fortes suspeitas de que o porteiro possa ter agido de má fé.Noutro desdobramento desse mistério, o ex-capitão da polícia e suposto líder do grupo de assassinos conhecido como "Escritório do Crime", Adriano Magalhães da Nóbrega, a quem terá sido encomendada ainda não se sabe por quem a morte de Marielle, foi abatido domingo no interior da Bahia por polícias do Rio que o localizaram depois da traição de um dos seus guarda-costas, no que está a ser visto como uma queima de arquivo.