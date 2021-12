Perigo de acabar nos Cuidados Intensivos aumenta em 60 vezes nos não vacinados contra a Covid

Um estudo britânico alertou este sábado para o perigo da não vacinação mostrando dados dos internamentos desde a chegada da nova variante da Covid-19, a Omicron, a Londres. Os números do estudo indicam que quem é vacinado tem cerca de 60 vezes mais chance de não acabar nos cuidados intensivos do hospital.

O número de infeções por Covid-19 no Reino Unido tem aumentado exponencialmente desde a chegada da nova variante Ómicron, batendo recordes diários de números de infetados na última semana. No entanto, não foi só a quantidade de infetados que subiu. Também o número de internados registou um aumento em 92%, comparando com os números da semana passada.

Segundo o jornal britânico Daily Mail o serviço de cuidados intensivos inglês está sob pressão, tendo os profissionais de saúde alertado que os "não vacinados estão a dificultar o funcionamento" do serviço hospitalar.

O estudo ainda revela que as faixas etárias vacinadas entre os 50 e os 70 anos têm mostrado bastante resistência contra os sintomas mais graves do vírus, sendo esta a faixa onde a mortalidade por Covid-19 é mais incidente.