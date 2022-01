Peritos britânicos dizem que quarta dose da vacina Covid ainda é desnecessária

O Comité Conjunto de Vacinação e Imunização do Reino Unido acredita ser ainda desnecessária uma quarta vacina contra a covid-19, já que as atuais doses de reforço continuam a proporcionar forte proteção contra doença grave causada pela variante Ómicron.

Segundo os mais recentes números oficiais da Agência de Segurança Sanitária do país, para a população britânica com mais de 65 anos, a proteção perante as hospitalizações por covid-19 continua a situar-se em 90%, três meses depois de administradas as doses de reforço ou a terceira injeção.

Quanto à proteção contra doença grave garantida pelas duas doses de reforço da vacina, esta cai para 70% três meses depois e para 50% após seis meses.