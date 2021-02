Peritos da OMS na China dão terça-feira conferência de imprensa sobre origem da Covid-19

A equipa de especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) que se encontra na China para tentar descobrir a origem da pandemia de covid-19 vai dar terça-feira uma conferência de imprensa, anunciou esta segunda-feira a instituição.

"A equipa internacional que procura compreender a origem do coronavírus associado à covid-19 e que termina a estada de 14 dias em Wuhan, na China, dará uma conferência de imprensa com os colegas chineses", indica num comunicado a OMS, que acrescenta que o encontro com os jornalistas começará às 08:00 TMG (mesma hora em Lisboa).

Wuhan foi onde se reportaram os primeiros casos de covid-19 em dezembro de 2019. A pandemia já provocou mais de 2,3 milhões de mortes entre os mais de 106 milhões de casos de contágio.