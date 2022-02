Peritos da ONU alertam para aumento da intensidade e frequência dos incêndios

As alterações climáticas e as mudanças no uso da terra estão a tornar os fogos florestais mais frequentes e intensos, com um aumento previsto até 50% dos incêndios extremos até ao final do século, alerta um relatório das Nações Unidas.

De acordo com os peritos que elaboraram o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com sede em Nairobi, até o Ártico, até agora praticamente imune, enfrenta um risco crescente de incêndios florestais.

Segundo o documento, divulgado esta quarta-feira, a crise climática e a mudança no uso da terra resultarão num aumento global dos incêndios extremos de até 14% em 2030, 30% até ao final de 2050 e 50% até ao final do século.