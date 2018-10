Peritos da ONU apresentam na segunda-feira relatório sobre alterações climáticas

Meta é limitar o aquecimento global a 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais.

Por Lusa | 16:09

O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), que está reunido em Incheon, Coreia do Sul, vai apresentar na segunda-feira um relatório especial sobre as metas definidas para a limitação do aquecimento global.

A meta é limitar o aquecimento global a 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais. Cerca de 570 representantes de 135 países participam na reunião, que começou na segunda-feira, destinada a rever e aprovar a adoção do relatório especial "Aquecimento Global de 1,5ºC".

O documento foi encomendado pela ONU após o Acordo de Paris sobre combate às alterações climáticas, alcançado em 2015, quando os signatários (praticamente todos os países do mundo) se comprometeram a tomar medidas para conter o aumento da temperatura global nos dois graus acima dos valores pré-industriais e preferencialmente conseguir que essa limitação fique nos 1,5 graus celsius.