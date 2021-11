Peritos exigem que mais ricos paguem a sua parte da crise climática

A Comissão Independente para a Reforma da Tributação Corporativa Internacional, um grupo de reflexão formado por economistas de vários países, exigiu esta quinta-feira que os mais ricos paguem a sua parte da crise climática.

"As multinacionais e os mais ricos da sociedade não estão a pagar a sua parte justa", acusa em comunicado, na véspera do encerramento da cimeira mundial do clima de Glasgow, no Reino Unido.

Segundo o grupo, que integra entre os seus membros a chilena Magdalena Sepúlveda, ex-relatora especial da ONU para a Pobreza Extrema, "o mapa mundial da poluição por carbono confunde-se perfeitamente com o das desigualdades económicas, dentro e entre países".