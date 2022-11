Peritos preocupados com desinformação após despedimentos do Twitter

Especialistas na área da desinformação temem que o Twitter possa não estar equipado para lidar com discursos de ódio e informação falsa durante as eleições intercalares americanas que acontecem esta terça-feira, avança a Associated Press (AP).

Os críticos já tinham manifestado preocupações sobre o plano de Elon Musk, o novo proprietário do Twitter, em afrouxar a moderação na rede social, uma vez que pode afetar a segurança dos eleitores e das pessoas que procuram lançar dúvidas sobre os legítimos vencedores das eleições.

Elon Musk demitiu cerca de metade dos seus trabalhadores poucos dias antes das eleições intercalares americanas, cortando 15% dos trabalhadores da linha da frente da moderação de conteúdos.

Isto traduz-se numa redução de funcionários que tinham a função de manter o discurso de ódio e a desinformação fora da plataforma 'online'.

Os funcionários disseram que a empresa também reduziu drasticamente o número de trabalhadores que analisam o histórico e o comportamento digital de uma conta específica - uma prática necessária para investigar se foi utilizada de forma maliciosa e tomar medidas para a suspender.