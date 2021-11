Imagens partilhadas no Facebook pelo gabinete do xerife do Condado de Lee, no estado norte-americano da Florida, mostram as autoridades a perseguir um homem suspeito de ter roubado uma carrinha, na sexta-feira. Durante a perseguição a alta velocidade, o homem despista-se numa ponte e acaba por saltar para a água para fugir às autoridades. Bryan Gray foi retirado da água e detido.

