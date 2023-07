Perseguição policial “como nos filmes” para apanhar dois homens apanhados em flagrante a roubar carro em Málaga

Dois homens foram perseguidos, "como nos filmes", pela polícia de Málaga após terem sido apanhados a roubar um carro, em Málaga, Espanha.Os dois indivíduos foram detidos por suspeita de furto de veículo, furto de matrículas e documentação, falsificação de documento público, infrações contra a segurança rodoviária e por atirarem objetos contra os veículos da polícia que os perseguiam.Segundo o El Español, os homens ao aperceberem-se da presença policial entraram no veículo e fugiram a alta velocidade.De acordo com o El Mundo, o veículo em que fugiram tinha as matrículas trocadas por outras que tinham sido dadas como roubadas.