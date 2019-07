Personal Trainers revelam pedidos mais estranhos que já receberam

O verão chegou e, com ele, a vontade incessante de ficar em forma da maneira mais rápida e eficaz possível.Nesta altura do ano os ginásios enchem-se de pessoas que procuram resultados quase imediatos e, para isso, nada melhor do que um acompanhamento 'extra' feito por um personal trainer (treinador pessoal).

Um estudo feito junto de mais de dois mil personal trainers (PT) concluiu que, para além de ser um trabalho fisicamente exigente, também se pode tornar bastante difícil de gerir emocionalmente.

A pesquisa tinha como objetivo principal perceber quais as solicitações mais estranhas que os profissionais de desporto recebem no seu trabalho. Entre eles está a exigência de treinar completamente nu ou receber massagens nos glúteos no final de cada sessão de treino.

"Não há dúvidas que os PT vêem o melhor (e o pior) das pessoas que treinam. No entanto, depois de ouvir os especialistas em fitness, tudo o que possamos imaginar são as menores das preocupações deles", avançou ao The Mirror Kail Feller, um dos responsáveis pelo estudo.

Conheça a lista dos pedidos mais estranhos que os personal trainers já receberam:



- Sessões de treino completamente despidos;



- Praticar sexo com o cliente;



- Enviar uma mensagem a um homem na aplicação de encontros Tinder, em nome do cliente;



- Fazer massagens nos glúteos no final de cada treino;



- Não manter qualquer contacto visual com o cliente durante a prática dos exercícios;



- Delimitar um treino de forma a que o cliente não transpire;



- Manter uma linguagem agressiva durante a sessão;



- Praticar lutas de contacto após massagem com óleos para o corpo;



- Segurar o rosto do cliente durante os exercícios.