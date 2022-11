Pertences de vítimas da tragédia na Coreia do Sul foram recuperados e colocados para recolha

As autoridades sul-coreanas espalharam e catalogaram vários objetos pessoais pertencentes às vítimas mortais da debandada que ocorreu na Coreia do Sul, este sábado. Os objetos estão agora prontos para serem recolhidos pelos familiares das vítimas e sobreviventes.Os familiares das vítimas mortais - maioria delas eram adolescentes e jovens adultos - bem como os sobreviventes, dirigiram-se ao pavilhão desportivo Wohnyoro, localizado no bairro de Itaewon, no Seul, para recolherem os pertences, que se encontram espalhados pelo chão do pavilhão.Segundo informação divulgada pela Reuters, foram dispostos 256 pares de sapatos, 156 objetos eletrónicos, 124 mochilas e 258 peças de roupa. Até à data, e segundo a BBC, já foram recuperadas 1,5 toneladas de objetos.O pavilhão tinha sido utilizado para abrigar os cadáveres das 156 pessoas, que morreram por asfixia ou esmagamento durante a debandada, que aconteceu numa zona de bares e discotecas . Entre as vítimas mortais, 26 pessoas eram 14 países distintos. Estavam no local cerca de 100 mil indivíduos.As autoridades sul-coreanas assumem a responsabilidade da tragédia que vitimou 156 pessoas. O governo foi criticado por ter nomeado o sucedido como um "acidente" que ocorreu por motivos turísticos.