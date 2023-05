Peru recupera corpos de 27 mortos da pior tragédia mineira desde 2000

Um incêndio ocorrido na madrugada de sábado num poço de mina na região andina de Arequipa causou a morte de 27 trabalhadores, a pior tragédia registada em minas no Peru desde 2000.

Fontes oficiais informaram esta terça-feira que os corpos dos 27 mineiros mortos no acidente foram resgatados na noite de domingo por uma equipa da Polícia Nacional Peruana (PNP) que chegou à remota área montanhosa onde está localizada a mina "Esperanza I", na província de Arequipa de Condesuyos.

Os corpos das vítimas vão ser sujeitos a autópsia, ordenada pela lei, antes de serem entregues aos familiares.

O proprietário da mina foi quem notificou as autoridades e anunciou que as causas do acidente, ainda a ser apuradas, estão relacionadas com um curto-circuito que teria provocado o incêndio, seguido de um deslizamento de terras.

Imagens divulgadas pela imprensa local e nas redes sociais mostraram uma grande coluna de fumo preto a sair de uma das cavidades da mina.

Conforme detalhado pela empresa em comunicado, após o incidente, foi acionado um plano de contingência que resultou na evacuação de 175 trabalhadores.

Este foi o sexto acidente fatal registado este ano, até agora, em minas no Peru, onde este setor contribui com 10% do Produto Interno Bruto (PIB).