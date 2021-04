Pesadelo na Índia: Especialistas esperam mais de 500 mil infetados com Covid e 5 mil mortos por dia no início de maio

A Índia vive um verdadeiro pesadelo após a chegada da segunda onda da pandemia ter atingido o país em força.Vários hospitais da capital do país tornaram pública a cada vez menor reserva de oxigénio e avisaram sobre a "urgência e o risco" que pacientes nos cuidados intensivos enfrentam.Os hospitais encontra-se lotados e os virologistas temem que o pior ainda esteja por vir.De acordo com os especialistas, o país pode em breve atingir os 500 mil infetados com Covid-19 por dia e mais de 5700 mortes em 24 horas já na primeira semana de maio.Os hospitais imploram por auxílio enquanto as infecções por Covid-19 disparam durante a noite num verdadeiro 'tsunami'. Os médicos já alerta: "Todos os hospitais estão a ficar ficando sem [oxigénio]".Este sábado foram divulgadas imagens de um crematório improvisado em Nova Deli que ilustram a gravidade do que se vive na índia.Alex Crawford, correspondente da Sky News, afirma que a situação é apenas a 'ponta de um iceberg' para uma crise que se adivinha muito maior.O crematório foi instalado do lado de fora de um hospital na capital da Índia por pessoas desesperadas que "não conseguem lidar" com o número de mortos. A população vê-se forçada a despedir-se dos seus entes queridos em cultos massivos de cremação dos corpos.Nova Deli precisa de pelo menos 480 toneladas métricas de oxigénio para tratar as mortes por Covid-19.Apesar de ser reconhecida como "a farmácia mundial" pela produção em grande escala, o surgimento de uma segunda vaga, que "ultrapassou de longe a primeira", exerceu uma forte pressão sobre a indústria farmacêutica indiana.Até meados de abril, a Índia usou na vacinação à população duas únicas vacinas feitas entre portas: A Covaxin, da Bharat Biotech e a Covishield, do laboratório britânico-sueco AstraZeneca, produzida pelo Instituto Serum da Índia (SII).No entanto, perante os números registados de contágios, o governo anunciou uma aprovação rápida para a importação de outras vacinas importadas que já tenham sido licenciadas para utilização noutro país.Aquela medida permitirá a entrada no "enorme mercado indiano" de vacinas feitas por laboratórios estrangeiros como a Pfizer ou Moderna.O uso e fabrico da vacina russa Sputnik já foi aprovado pelo Controlador Geral de Drogas (DCGI) do país, pelo que começará a ser importada e fabricada por índios nos próximos meses.