Pescador herói resgata bebé de 18 meses do mar

Gus Hutt tinha a certeza de que era uma boneca de porcelana, até ao momento em que a criança gritou.

16:35

Um pescador da Nova Zelândia resgatou uma criança de 18 meses do oceano e descreveu o acontecimento como um "milagre bizarro".



Gus Hutt, um pescador que estava acampar perto de Matata Beach, em North Island na Nova Zelândia, preparava-se para começar o dia de trabalho quando viu "qualquer coisa" a flutuar na água.



Num primeiro momento o pescador assume que lhe parecia uma boneca, mas um pequeno "grito" da criança levou-o a acreditar que poderia ser um bebé.



"A cara dele parecia porcelana, aqueles calções... Mas aquele pequeno grito levou-me a pensar 'oh meu deus, é uma criança e está viva'", revelou o pescador em declarações à BBC.



"O bebé estava a flutuar a um ritmo constante, se tivesse demorado mais um minuto já não o teria visto", acrescentou Gus Hutt.



Mais tarde veio a perceber-se que a criança escapou da tenda dos pais e gatinhou até ao mar.



A mãe do bebé ficou em choque quando foi informada que a criança tinha sido encontrada na água. Mais tarde acabou por agradecer ao pescador.



"Aparentemente a criança estava excitada por estar na praia. Era a primeira noite do casal aqui", disse uma das proprietárias do parque de campismo.



As autoridades confirmaram posteriormente que a criança estava bem.