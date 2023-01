Pescador submarino filma momento em que grupo de tubarões tenta atacá-lo

Um pescador submarino filmou o momento em que enfrentou um grupo de tubarões que tentou atacá-lo enquanto pescava perto de Panama City, na Florida, EUA.Tristan Gandy contou ao jornal britânico Independent que o grupo de tubarões, com 3 metros cada, se aproximaram quando o mergulhador se encontrava a 27 metros de profundidade, para procurar um navio afundado."Acho que os tubarões estavam mais interessados em saborear-me e não tanto ao peixe que tinha pescado", disse ao jornal o jovem de 20 anos, que conseguiu escapar ileso do incidente.Gandy confessou que esta não foi a primeira vez que teve um encontro com tubarões, mas que, geralmente, "não se comportam como no vídeo". "Costumam ser muito dóceis e nunca me senti ameaçado", acrescentou.