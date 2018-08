Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescadores angolanos resgatados no Gabão depois de três semanas desaparecidos

Cinco homens foram resgatados com vida.

11:42

Os cinco pescadores angolanos que estavam desaparecidos há três semanas da província de Cabinda foram resgatados com vida, quarta-feira, no Gabão, e já aguardam o regresso a Angola, informou esta quinta-feira fonte diplomática.



Segundo o primeiro secretário da embaixada angolana no Gabão, António Ngola, os pescadores, que a nove de julho partiram do mar de Cabinda para a faina no Soyo, província angolana do Zaire numa embarcação de pesca artesanal, foram assistidos por uma equipa médica gabonesa, que considerou estável o estado de saúde do grupo.



"Estavam todos traumatizados e a nossa primeira preocupação foi levá-los ao centro médico e providenciar alimentação, vestuário e um repouso", referiu António Ngola, citado pela agência noticiosa angolana, Angop.



Este é o segundo caso do resgate de pescadores, que devido a avarias com a suas embarcações ficaram à deriva em alto-mar.



O último caso deu-se com oito pescadores angolanos, que depois de 28 dias em alto mar foram dar à costa do Gabão.



Tendo em conta a preocupante situação dos pescadores artesanais, a ministra das Pescas e do Mar de Angola, Victória de Barros Neto, apelou recentemente ao respeito pelas normas de segurança náutica, para evitar os constantes desaparecimentos e naufrágios que se têm registado.



"Aconselho-vos a pescarem a menos de 60 milhas, porque as vossas embarcações não estão capacitadas para resistirem às calemas", exortou Victória de Barros Neto.