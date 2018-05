Pescadores brasileiros resgatam 25 africanos após 35 dias à deriva no mar

Autoridades estão a investigar a situação.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:11

Vinte e cinco cidadãos de cinco países africanos ficaram 35 dias à deriva em alto mar sem água nem comida até serem resgatados por pescadores do estado brasileiro do Ceará. Os homens foram levados sãos e salvos para o porto de São José de Ribamar, no estado do Maranhão, no nordeste do Brasil.



A bordo encontravam-se dois brasileiros, supostamente "coyotes", de forma a ajudarem os africanos a entrarem ilegalmente no Brasil. Estes foram presos assim que a precária embarcação aportou em São José do Ribamar, cidade na área metropolitana de São Luíz, capital do Maranhão.

O barco, chamado "Rossana", tinha saído de Cabo Verde e foi localizado por um barco pesqueiro do Ceará a 120 quilómetros da costa do Maranhão. Os africanos, naturais do Senegal, Nigéria, Serra Leoa, Guiné e Cabo Verde, estavam desesperados, desnutridos e desidratados, pois a água e a comida já tinha acabado.

Os pescadores cearenses usaram uma corda de forma a prenderem o barco ao deles, e, apesar do mau tempo que se fazia sentir no momento, arriscaram a vida para levaram água e comida aos náufragos. Foram momentos de grande desespero e até de medo, contaram depois, pois os africanos arrancaram-lhes os mantimentos das mãos e devoraram tudo em poucos minutos.

Como os mantimentos não chegaram para todos, os pescadores brasileiros pediram ajuda através do rádio a outros barcos de pesca que se encontravam na zona, para que também estes doassem comida e água aos náufragos, que contaram terem sobrevivido bebendo a própria urina e comendo, enquanto houve, apenas uma bolacha por dia. De seguida, o barco do Ceará rebocou o dos africanos até ao Maranhão, numa viagem de cerca de 24 horas, usando a mesma corda.

Em terra firme, os náufragos receberam assistência médica e a alimentação adequada. Estes foram levados para um ginásio da cidade, até que a situação com as autoridades brasileiras seja esclarecida e resolvida. Todos afirmaram que saíram de África por causa da miséria e que queriam tentar uma vida melhor no Brasil. Os casos vão ser avaliados de forma individual pelos responsáveis brasileiros.

Os dois brasileiros presos vão ser presentes a uma autoridade judicial e enfrentam uma acusação por tráfico humano.



Os pescadores e as autoridades brasileiras consideraram um verdadeiro milagre que o barco com os africanos tenha conseguido atravessar o oceano, visto que a embarcação não se encontrava preparada para tal.