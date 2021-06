Pescadores encontram 'jackpot' de 1,8 milhões de euros dentro de cachalote

Um grupo de 37 pescadores no Golfo de Adém, sul do Iémen, encontrou 127 quilos de âmbar cinzento, avaliados em 1,5 milhões de dólares (1,8 milhões de euros) dentro do estômago de um cachalote que estava à deriva naquela costa.



O tesouro, utilizado em cosméticos e na fabricação de instrumentos médicos, foi comprado por um investidor dos Emirados Árabes Unidos e o dinheiro dividido pelos 37 pescadores.