Pescas adiam acordo britânico com a União Europeia

A somente 11 dias do fim do prazo de transição para o período pós-Brexit, Reino Unido e União Europeia mantinham ontem acentuadas divergências sobre o modelo da futura relação entre as partes. Os principais ponto de discórdia são as condições de acesso dos pesqueiros europeus a águas britânicas e as regras que governarão o comércio entre ambas as partes. O acordo preliminar proposto por Michel Barnier, negociador da UE, suscita críticas de ambos os lados e forçou o alargamento do prazo de negociação para lá da meia-noite de ontem, prazo limite concedido pelo Parlamento Europeu (PE) para assinatura de um acordo.









Este facto não inviabiliza o acordo, que pode ser validado pelos 27 membros da UE.

Barnier instou ontem o PM britânico, Boris Johnson, a aceitar “um acordo recíproco e equilibrado”, mas Londres insiste que cabe à UE ceder. Exige, por exemplo, que ceda ao Reino Unido 60% das receitas do pescado europeu em águas britânicas, bem acima dos 25% oferecidos por Barnier.





A UE mantém que Londres quer o melhor de dois mundos, garantindo acesso preferencial ao mercado único europeu, mas reservando-se o direito de definir as suas próprias regras.

pormenores



Camiões em fila gigante



A indecisão quanto ao acordo para o pós-Brexit mantém milhares de camiões numa fila de espera de mais de 7 km rumo ao porto britânico de Dover.





Conservadores contra



Mais de 30 deputados conservadores pró-Brexit ameaçam retirar apoio ao PM britânico, Boris Johnson, se este ceder demasiado para chegar a acordo com a UE.





Nova ronda negocial



Continuam hoje as reuniões sobre os moldes da relação do R. Unido com a UE no período pós-Brexit sem acordo à vista.