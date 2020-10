Pessoas com baixo nível de alfabetização numérica são mais susceptíveis a acreditar em notícias falsas sobre a Covid-19

Um estudo levado a cabo por cinco países concluiu que as pessoas com baixa alfabetização numérica - a capacidade de analisar e aplicar informações quantitativas de forma ampla - são mais susceptíveis de acreditar em notícias falsas sobre a Covid-19.



A Irlanda, Espanha, México, EUA e Reino Unido foram os países onde estes dados foram analisados. Foram realizados três testes diferentes para avaliar os níveis de literacia numérica. Aos participantes foram apresentadas nove questões diferentes, algumas falsas, outras verdadeiras.







Em conclusão, aqueles que mais susceptíveis eram de acreditar em desinformação eram os que menos cumpriam as normas impostas pelas autoridades de saúde, as que mais dúvidas tinham em relação às vacinas e se as recomendariam a amigos e familiares vulneráveis.



Outro fator para as pessoas acreditarem, ou não, em notícias falsas era a idade. A Universidade de Cambridge sugeriu que pessoas mais velhas têm menos probabilidade de acreditar em desinformação.



Segundo a Universidade, seria benéfico melhorar a capacidade crítica das pessoas numa altura em que o mundo vive uma crise sanitária.