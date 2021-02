Pessoas com doenças nas gengivas têm nove vezes mais probabilidade de morrer de Covid-19, revela estudo

Um novo estudo, citado pelo jornal britânico Mirror, afirma que pessoas infetadas com Covid-19 e que têm problemas nas gengivas têm nove vezes mais probabilidade de morrer. "Os resultados do estudo sugerem que a inflamação da cavidade oral pode abrir uma porta para que o coronavírus se torne mais violento. O cuidado oral deve ser uma recomendação para reduzir os efeitos da Covid-19", afirmou o co-autor do estudo, Professor Lior Shapira, da Universidade Hebrew, em Israel.

Metade da população mundial acima dos 30 anos sofre de periodontite e, se não for bem tratada, a inflamação pode espalhar-se pelo corpo e infetar os pulmões. O estudo diz ainda que os pacientes que estão ligados a ventiladores são mais vulneráveis por inspirarem mais facilmente bactérias orais.

Registos de 568 pacientes infetados com Covid-19 entre fevereiro e julho de 2020 foram usados para o estudo. Foram comparadas doenças nas gengivas com outras como a asma, doenças cardíacas, pressão sanguínea e fumadores e foi descoberto que entre todas, os problemas nas gengivas aumentavam a probabilidade de morte para 8.81 vezes mais do que as outras quando verificadas em pessoas infetadas por Covid-19.

"Se for descoberta uma conexão entre periodontite e os efeitos adversos da Covid-19, então o controlo da saúde oral deve ser importante no cuidado destes pacientes", afirmou o Professor Shapira.