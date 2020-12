Pessoas do mesmo sexo já podem casar na Suíça

No entanto, o partido da União Democrática Federal (UDF), um grupo que defende os valores cristãos, anunciou que vai lançar um referendo.



O parlamento suíço aprovou esta sexta-feira o projeto de lei que permite o casamento de casais do mesmo sexo, vários anos depois de muitos outros países da Europa Ocidental.

O casamento civil para todos foi até agora adotado por ambas as câmaras do parlamento após vários anos de procedimento, tendo o projeto inicial sido apresentado pelo Grupo dos Verdes Liberais em 2013.



As mulheres em relações homossexuais vão ter acesso à doação de esperma.



Até agora na Suíça, os casais do mesmo sexo podiam ter "parcerias registas" mas sem os mesmos direitos de um casamento.