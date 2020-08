Pessoas mais vulneráveis estão a recusar fazer teste à Covid-19 e a fugir ao confinamento em Espanha

Em Espanha, há pessoas que resistem a fazer o teste de despiste à Covid-19 ou se negam a cumprir a quarentena obrigatória se tiverem estado em contacto com um caso positivo de coronavírus. Estas pessoas temem ser despedidas e, consequentemente, ficar sem fonte de rendimento e, no limite, sem casa, denunciam os trabalhadores sociais da região da Catalunha. Não é que não temam o vírus, é que há consequências, quiçá, piores. Para os trabalhadores vulneráveis é uma escolha fácil, apesar de se tratar de uma questão de saúde pública: "ou dar de comer aos seus filhos ou confinar-se".

"Encontramos pessoas que já tinham um emprego precário antes da pandemia; muitos perderam-no e outros conseguiram encontrar algo muito fraco com a desaceleração", explica a trabalhadora social do Centro de Atenção Primária (CAP) Besòs - uma das entidades que alberga vários trabalhadores sociais - , Ana Huerta, ao diário catalão El Periódico. Alguns desses empregos são, na maioria dos casos, na economia submersa, isto é, no conjunto de atividades económicas não declaradas que escapam ao controlo da Administração e das estatísticas oficiais. Por exemplo, aqueles que se dedicam a procurar e vender sucata, a vender produtos em feiras ou praias, ou a quem faz limpezas ou cuida de dependentes. "O que mais nos preocupa são os casos que não chegam até nós", diz Huerta.

Em Barcelona, todas as pessoas que residem em favelas têm um documento identificativo e, portanto, cartão de saúde e assistência médica assegurada. Algo que não acontece noutras cidades metropolitanas.

A denúncia sobre a fuga aos testes de despiste à Covid-19 e ao confinamento obrigatório foi feita por trabalhadores sociais da região da Catalunha que têm como missão sensibilizar a população para as medidas de proteção e providenciar-lhes bens essenciais em caso do dever de quarentena. São vários aqueles que têm vindo a negar dar os seus contatos de modo a evitar o rastreio ou que se recusam diretamente a fazer o teste ao coronavírus.

Em entrevista à radiotelevisão espanhola RTVE, Alfredo Maranillo, membro da Junta Diretiva do Colégio Profissional de trabalhadores sociais de Aragão, confirma estar a par da situação mas diz, no entanto, que "não se verifica a 100%, (…) não se manifestou uma incidência muito significativa". Maranillo acrescenta que as razões de recusa variam, normalmente, entre duas: "umas vezes está relacionado com as próprias crenças, outras com uma conotação social (de pessoas que estão a trabalhar e têm medo de perder o seu emprego)".

Vezes há também em que é difícil contactar com estas pessoas. "Às vezes mudam de casa e, consequentemente, de número de telefone, e depois não há esse registo", explica o membro da Junta Diretiva. A coordenação com os serviços sociais torna-se, então, difícil também devido às condições de inabitabilidade (que não permitem fazer um confinamento), àqueles que têm mesmo que trabalhar "para pôr pão na mesa" ou às pessoas que vivem sozinhas e têm que sair à rua para comprar bens essenciais. Mas esclarece que "estas ajudas estão criadas para situações pontuais e de emergência", para onde foram mobilizadas verbas.

Alfredo diz que a Administração de Aragão, onde existem equipas de controlo de vigilância domiciliária, está consciente do cenário e que, inclusive, já pôs em marcha meios para fazer frente ao problema. "O que se passa é que o volume é tão grande que às vezes é complicado poder resolver tudo a tempo e bem", refere Maranillo. A Administração está também a tentar mobilizar recursos para providenciar alojamento temporário, incluindo a possibilidade de oferecer algum tipo de ajuda económica aos lares para que possam comer pelo menos durante os 14 dias, em casos onde as pessoas tenham que cumprir quarentena.

Na mesma entrevista, Alfredo admite que a pandemia não põe em evidência as gravíssimas desigualdades que estamos a viver, mas sim que as agudiza ainda mais. "Esta é uma crise sanitária que está a levar a uma crise social e económica. Vão-se tomando medidas e tentando resolver as outras questões da maneira mais adequada mas a social é a que fica, tanto ao nível das necessidades básicas como a nível convivencional", que é precisamente a área de intervenção da Junta Diretiva do Colégio Profissional de trabalhadores sociais de Aragão.

As entidades pedem ajuda económica para os lares vulneráveis para que façam a quarentena. Uma das propostas da Entidades Catalãs de Ação Social (ECAS) é a ampliação de campanhas de divulgação dos direitos dos trabalhadores. "Encontramos casos de pessoas que têm empregos presenciais com contrato, como no mundo do turismo ou da restauração, que não sabem que têm o direito de meter baixa caso contraiam o vírus", explica ao El Periódico Toni Garin, membro da junta da referida federação. Mas o grande drama está nos empregos sem contrato ou direitos. "Ou lhes garantimos renda durante o período de confinamento ou não haverá nada a fazer", sugere Garin.

Quando questionado se a Renda Mínima de Vida ou a Renda Garantida poderiam resolver essa situação, Ana Huerta refere que "o problema é que essa ajuda tem que ser solicitada online e muitas famílias não têm um computador ou um computador com Wi-Fi, nem sabem como funciona o procedimento". Além disso, cerca de 100.000 pessoas não possuem autorização de residência na Catalunha e, portanto, estão diretamente excluídas desta assistência social.

Mas se há famílias que evitam fazer o teste à Covid-19 para evitar o confinamento e perder o emprego, também há denuncias de pessoas que não acreditam no vírus nem na pandemia.

Capital espanhola revoltada com a pandemia sai em manifestação

Cerca de 3.000 pessoas, sem máscara nem distanciamento social, manifestaram-se este domingo na Praça de Colón, Madrid, contra as medidas sanitárias adotadas pelo Governo espanhol para dar resposta à pandemia, com o argumento de que esta é uma farsa.

Os manifestantes deram voltas à praça cantando lemas como: "Liberdade, Liberdade", "falsos testes, falsos positivos", "não somos delinquentes, queremos respirar" ou "televisão manipulação".

A polícia anotou o número dos documentos de identificação nacional de várias pessoas que não estavam a usar máscara.

Foram feitas mais de 30 denúncias, algumas contra os próprios organizadores dos protestos, confirmou esta segunda-feira o delegado do Governo em Madrid, José Manuel Franco.

O impulsionador do protesto foi Fernando Vizcaíno, professor de ioga valenciano e criador do canal no YouTube Revelión en la Granja, que foi encerrado há poucos dias pela plataforma. Vizcaíno defende que "não há vírus apocalíptico que esteja a matar gente", que a pandemia do coronavirus é uma "farsa" orquestrada pelas elites governantes com o conluio dos media "para assustar a população, nos confinar e nos roubar os nossos direitos e liberdades".

O "país vizinho" registou esta segunda-feira 1.833 casos de infeção por Covid-19 e 29 vítimas mortais, elevando o número total de casos para os 359.082 e 28.646 mortes. É o décimo país com mais casos confirmados da Europa e do Mundo. As regiões espanholas mais afetadas são Madrid, Catalunha e Aragão.