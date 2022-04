Pessoas que ainda não tiveram Covid-19 terão mais problemas de socialização, diz médico sul coreano

"Os adultos que ainda não foram infetados com Covid-19 são aqueles que têm problemas interpessoais". Estas foram as palavras polémicas de Ma Sang-hyuk, vice-presidente da Sociedade Coreana de Vacinas, numa publicação no Facebook datada de 16 de março e entretanto removida após ter sido alvo de uma onda de críticas.

A informação foi avançada pelo jornal The Korea Herald. Sang-hyuk defende também que "o governo devia focar-se no tratamento em vez de reforçar as medidas de distanciamento social". O médico acaba assim por dizer que provavelmente quem não contraiu ainda a doença, não tem amigos.

Numa entrevista num jornal local, o médico defendeu que o comentário foi uma mera metáfora "para enfatizar que contrair o vírus é inevitável". Acrescenta ainda que "é lamentável para aqueles que estão a morrer de Covid-19, mas também precisamos de pensar nas pessoas que não podem ir ao hospital (...). Eles deviam ter o direito de receber tratamento".