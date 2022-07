Pessoas que comem mais doces têm maior probabilidade de se tornarem assassinos, segundo estudo

Um estudo publicado na Academia Americana de Neurologia, nos Estados Unidos da América, descobriu que aumentar a ingestão de alimentos processados, doces e gorduras pode aumentar significativamente o risco de desenvolver demência, e posteriormente ser um assassino.Os alimentos processados são ricos em açúcar adicionado, gordura, sal e baixos em proteínas e fibras, como é o exemplo das bolachas, refrigerantes e batatas fritas.Como parte do estudo, os investigadores tiveram em conta os hábitos alimentares de mais de 70 mil pessoas no Reino Unido, com mais de 55 anos, durante dez anos.Os participantes que comeram mais alimentos processados, segundo o estudo, mostraram que têm uma maior possibilidade de desenvolver demência, comparativamente com pessoas que comeram uma menor quantidade deste tipo de alimentos.No início do estudo nenhum dos participantes foi diagnosticado com demência, porém, após a experiência, 518 pessoas foram diagnosticadas com a doença, tendo uma delas sido nomeada como a segunda maior assassina do Reino Unido.