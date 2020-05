Pessoas que testam positivo após cura da Covid-19 não transmitem o coronavírus

As pessoas que voltam a testar positivo para o coronavírus depois de estarem curadas já não transmitem a infeção a outras pessoas, segundo uma investigação do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia.A Coreia do Sul, depois de conhecer a conclusão desta investigação, decidiu mudar o protocolo para pessoas que voltam a testar positivo depois de receber alta. Quem faz parte deste grupo não tem de fazer isolamento de 14 dias nem as pessoas com quem estiveram em contacto.O estudo começou em meados de abril depois de se observar na Coreia que 5% dos casos diagnosticados voltam a dar positivo depois de darem negativo e serem dados como curados.