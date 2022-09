O discurso do Presidente Russo, Vladimir Putin, durou cerca de 40 minutos, num dia que considera histórico e que culmina com a anexação das regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson.Durante o discurso, o Presidente Russo falou dos referendos afirmando que este era o desjo de milhares de pessoas. "As pessoas que lutam por este direito querem voltar a falar russo, voltar à cultura russa", garantiu.O chefe de estado declarou que a partir de hoje as quatro regiões anexadas vão seguir o modelo vigente na Rússia.