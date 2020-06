Pessoas saudáveis com menos de 50 anos têm mais hipóteses de morrer num acidente de carro do que de Covid-19

Uma análise estatística da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, concluiu que os britânicos saudáveis com menos de 50 anos têm mais probabilidades de morrer num acidente de carro do que de Covid-19.Esta investigação resulta da análise de dados que mostram que houve 659 mortes de coronavírus em 18 milhões nessas faixas etárias. No entanto, mais de 80% dessas vítimas motrais tinham condições de saúde pré-existentes que acabaram por tornar o vírus muito mais mortal do que ele realmente é.David Spiegelhalter, um dos investigadores, acrescenta ainda que no caso dos jovens com menos de 25 anos, o risco de morrer de gripe ou de pneumonia é ainda mais acrescido do que padecer de coronavírus."Os riscos futuros serão ainda mais baixos do que os atuais, uma vez que há menos hipóteses de contrair agora o vírus em comparação com o pico da epidemia. No entanto, os indivíduos têm de continuar a pensar que representam um risco para os outros e que têm o dever de proteger os mais vulneráveis", acrescenta.O cientista acredita ainda que caso haja uma segunda vaga de coronavírus, essa nunca estará próxima da escala da primeira.