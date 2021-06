Petição quer proibir cigarros nas praias espanholas

Tornar as praias espanholas livres de tabaco. Este é o principal objetivo de uma petição que conta já com quase 286 mil assinaturas.A iniciativa, lançada pela plataforma No Fumadores, e apoiada pelo Ministério da Saúde espanhol, pretende melhorar a saúde dos agentes passivos, assim como alterar o flagelo das beatas que poluem o areal e o mar.De acordo com a petição, as beatas de cigarro podem levar até 10 anos para se degradarem, acabando por entrar no sistema alimentar dos peixes e outros animais marinhos.A região da Galiza lidera a lista com 162 praias onde não é permitido fumar. No entanto, a organização pretende agora estender esta medida a outros areais.A petição será depois entregue à ministra Teresa Ribera, de forma a legislar a medida.

"Desta forma, evitar-se-ia, em espaços onde exista grande aglomeração de pessoas, que existam fumadores passivos e, principalmente, expor crianças e pessoas com doenças respiratórias ao fumo do tabaco , além de evitar a poluição ambiental da areia e do mar por pontas de cigarro", relembra a organização na petição.