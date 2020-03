Petrobras prepara-se para a pior crise de petróleo em 100 anos

O presidente da estatal brasileira Petrobras afirmou que as duras medidas de ajuste anunciadas na quinta-feira procuram preparar a companhia para o que considera ser a pior crise mundial do setor do petróleo em 100 anos.

Em videoconferência com os investidores, o presidente da maior empresa do Brasil, Roberto Castello Branco, disse que as petrolíferas de todo o mundo estão a enfrentar uma dupla crise, uma vez que os preços do crude e derivados caíram para os níveis mais baixos em 100 anos e, ao mesmo tempo, a pandemia da covid-19 e a paralisação da atividade levou a uma diminuição da procura.

"A minha perceção é de que estamos a viver um tempo sem precedentes, talvez a pior crise sofrida pela indústria do petróleo nos últimos 100 anos", afirmou o presidente da quinta maior petrolífera de capital aberto do mundo. Apesar de ser estatal, a Petrobras tem ações negociadas nas bolsas de São Paulo, Nova Iorque e Madrid.