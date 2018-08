Petroleiro com 17 marinheiros desaparecido há uma semana na costa do Gabão

Atos de pirataria na zona, no Golfo da Guiné, são relativamente frequentes.

Por Lusa | 15:29

Um petroleiro com 17 marinheiros da Geórgia está desaparecido há uma semana na costa do Gabão, no Golfo da Guiné, uma área onde atos de pirataria são relativamente frequentes, anunciaram esta quarta-feira as autoridades.

Segundo uma fonte militar regional, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP), o navio petroleiro "despareceu" dos ecrãs de rastreamento a 14 de agosto e a área potencial de busca estende-se da costa gabonesa ao arquipélago de São Tomé e Príncipe.

Sites especializados indicam tratar-se de um navio químico ou petrolífero, com 121 metros de comprimento, de 12 anos e com capacidade para 7.000 toneladas.