Petroleiro de bandeira indiana atingido no Mar Vermelho por um drone dos Huthis

Um petroleiro que navegava com a bandeira da Índia foi atingido no sábado no Mar Vermelho por um drone de ataque disparado pelos rebeldes Huthi do Iémen, anunciou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

Num comunicado, o Centcom acrescentou que ninguém ficou ferido no ataque que levou o navio MV Saibaba, propriedade de uma empresa do Gabão, a enviar um pedido de socorro.

Um outro petroleiro, o MV Blaamanen, de bandeira norueguesa, foi também alvo de um drone Houthi, que falhou por pouco, acrescentou o Centcom, que adiantou serem estes os 14º e 15º ataques a navios comerciais por parte dos rebeldes iemenitas desde 17 de outubro.