PEV pede mudança ambiental e promete manter "intervenção responsável e coerente"

A dirigente do PEV Joana Silva abriu este sábado a 15.ª Convenção deste partido pedindo "opções políticas de fundo" para uma mudança na área do ambiente e prometeu que "Os Verdes" irão manter uma "intervenção responsável e coerente".

Na abertura da 15.ª Convenção do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), em Lisboa, coube a Joana Silva fazer uma intervenção de balanço da atividade política desta força política, com dois deputados na Assembleia da República eleitos pela CDU, coligação com o PCP.

A dirigente da Comissão Nacional Executiva do PEV descreveu este partido como "uma força política de esquerda imprescindível para fazer avançar a sociedade em torno de mais justiça ambiental e social", que está "na vanguarda das soluções ecologistas".