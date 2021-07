Pfizer alerta para menor eficácia da vacina Covid e insiste na toma de terceira dose

A eficácia máxima é de

, que é atingida entre a primeira semana e dois meses após a administração da vacina, número que

A Pfizer acredita que "provavelmente uma terceira dose de reforço será necessária entre seis a 12 meses após a vacinação completa para manter altos níveis de proteção" contra a Covid-19, e revelaram que a variante Delta é "a mais transmissível" até agora.



A Pfizer disse no início deste mês que pretendia

(FDA) dos Estados Unidos para fornecer uma terceira dose da vacina, que desenvolveu com a empresa alemã BioNTech.

A farmacêutica americana que desenvolve a vacina Covid da Pfizer sugeriu na quarta-feira a toma de uma terceira dose para "aumentar significativamente" a proteção contra a variante Delta, de acordo com os resultados de um estudo preliminar.A empresa divulgou que a apresentação dos dados revelaram que uma nova dose produz níveis de anticorpos contra a variante Delta cinco vezes mais fortes em pessoas entre os 18 e os 55 anos e mais de onze vezes em pessoas entre 65 e os 85 anos, em comparação com os níveis posteriores à segunda dose.96,2%cai em média 6% a cada dois meses , segundo o estudo que envolveu 44.000 pessoas dos Estados Unidos e de outros países.solicitar uma autorização da Food and Drug Administration