Pfizer denuncia recusa de vacinas da Covid-19 por parte do Brasil

Em depoimento à comissão do Senado brasileiro que apura erros do governo no combate à Covid-19, o CEO da farmacêutica Pfizer para a América Latina, Carlos Murillo, complicou a situação do presidente Jair Bolsonaro. Murillo confirmou que a Pfizer fez, em 2020, cinco ofertas ao Brasil de fornecimento de vacinas contra a Covid e que em setembro escreveu ao próprio Bolsonaro reforçando a urgência de uma decisão, mas não obteve resposta.









Murillo também adiantou que um dos filhos de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que não tem cargo no governo, participou numa das reuniões com a Pfizer sobre vacinas, reforçando denúncias de interferência da família do presidente em assuntos de Estado. Numa sondagem Datafolha desta semana, Bolsonaro foi responsabilizado por 51% dos inquiridos pelo agravamento da epidemia, que já infetou mais de 15 milhões de brasileiros e matou mais de 430 mil.