Pfizer diz que vacina contra a Covid-19 é efetiva em crianças entre os 5 e 11 anos

A Pfizer anunciou esta segunda-feira que a sua vacina contra a Covid-19 é efetiva em crianças com idade entre os 5 e 11 anos e está já a procurar autorização para a administrar nessa faixa etária nos EUA.O fármaco fabricado pela Pfizer e o parceiro alemão BioNTech está disponível para qualquer pessoa com 12 anos ou mais.Para as crianças entre os 5 e 11 anos, a Pfizer testou uma dose muito mais baixa e confirmou que, após a segunda dose, as crianças desenvolveram níveis de anticorpos que combatem a Covid-19 tão fortes como os adolescentes ou jovens adultos.