Pfizer diz que vai vender medicamentos a preço de custo nos países em desenvolvimento

A Pfizer vai disponibilizar a 45 dos países mais pobres do mundo todos os seus medicamentos ao preço de custo, disse a farmacêutica esta quarta-feira.De acordo com a Fundação Bill & Melinda Gates, pode demorar entre quatro a sete anos para que novos tratamentos fiquem disponíveis nestes países.A Pfizer disse que o seu plano inclui vender os 23 medicamentos e vacinas patenteados pela farmacêutica, que tratam doenças infecciosas, cancros e doenças raras e inflamatórias, sem obterem qualquer lucro com as vendas.Além do Paxlovid - tratamento para a Covid-19 - e Ibrance - tratamento para o cancro da mama -, a lista inclui a vacina contra pneumonia, o medicamento para a artrite reumatóide e vários tratamentos contra cancro.Quando a Pfizer lançar novos medicamentos e vacinas, esses também estarão incluídos nesta nova campanha da empresa.