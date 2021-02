Pfizer e BioNTech disponibilizam mais 200 milhões de doses extra da vacina da Covid-19 à UE

As farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram esta quarta-feira um acordo com a Comissão Europeia para o fornecimento de 200 milhões de doses extra da vacina da Covid-19.As doses somam-se assim às já negociadas com a União Europeia. Até ao final de 2021 são esperadas 500 milhões de doses entregues aos estados-membros, com possível aumento para 600 milhões.

"Reconhecemos que mais pessoas devem ser vacinadas o mais rápido possível para ajudar a derrotar o vírus e controlar a pandemia global. Estamos a trabalhar incansavelmente para apoiar o lançamento de campanhas de vacinação na Europa e em todo o mundo, expandindo a capacidade de produção", afirmou Albert Bourla, Presidente e CEO da Pfizer em comunicado.