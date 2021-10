Pfizer faz estudo no Brasil para avaliar a eficácia da vacina

Em Toledo, no Brasil, cerca de 98% dos residentes estão vacinados com, pelo menos, uma dose da vacina contra a Covid-19. Esta semana a Pfizer anunciou que esta localidade brasileira que situa do interior do Paraná vai participar numa pesquisa para avaliar a eficácia da vacina.

Entre o final de outubro e início de novembro, a Pfizer vai unir-se à Universidade Federal do Paraná para estudar a eficácia da vacina num cenário de vida real no Brasil onde prevalecem variantes do novo coronavírus, como a Delta ou a Gamma. O objectivo é perceber o impacto do imunizante na prevenção de casos sintomáticos, reinfecção, internamentos, mortes, efeitos secundários e consequências a longo prazo atribuídos à Covid-19.

Na pesquisa podem participar todos os residentes de Toledo com 12 anos ou idades superiores que já tenham sido vacinados. O estudo vai acompanhar os participantes durante um ano para investigar quanto tempo dura a proteção da vacina contra Covid-19 e as novas variantes do vírus.